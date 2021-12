Sanremo 2022, Fiorello affiancherà Amadeus? L’annuncio dell’ultima ora

Fiorello affiancherà Amadeus per il terzo anno di seguito a Sanremo 2022? I fan lo sperano, adesso c’è l’annuncio

Probabilmente, l’Italia non è pronta ad un Festival di Sanremo con Amadeus, ma senza Fiorello. L’invincibile coppia di conduttori, infatti, ha portato avanti la kermesse musicale per due anni di seguito, i più difficili per la popolazione, senza indugiare e portando a casa risultati esaltanti.

Tuttavia, la partecipazione di Fiorello per quest’anno è ancora in dubbio: ci sarà oppure Amadeus deve trovarsi un nuovo compagno d’avventura? A rispondere al quesito che attanaglia tutti i fan del duo, è lo stesso conduttore de I Soliti Ignoti.

Sanremo 2022, Amadeus parla della partecipazione di Fiorello

A TV Sorrisi e Canzoni, Amadeus ha svelato: “Con Fiorello c’è un rapporto speciale, noi non parliamo mai di Sanremo. Le sue presenze sono sempre state decise all’ultimo minuto. Quando mancheranno pochi giorni al Festival ci confronteremo. E deciderà lui se e quando venire all’Ariston. L’anno scorso è stato eroico, uno come lui che si nutre del pubblico e prende spunto dalle reazioni della platea, costretto a stare sul un palco in teatro vuoto. Per lui non avere un pubblico è una tragedia”.

Per ora, dunque, la presenza di Fiorello non è né confermata, né smentita, se ne riparlerà gli ultimi giorni prima dell’inizio della kermesse: la sua presenza potrebbe essere una vera e propria sorpresa anche per Amadeus.