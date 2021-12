Sangiovanni e Giulia Stabile, che coppia: sensazionale sorpresa!

Un gran bel gesto d’amore nella coppia formata da Sangiovanni e Giulia Stabile, i due talenti di Amici di Maria De Filippi

Grazie ad Instagram, Sangiovanni e Giulia Stabile stanno raccontando una testimonianza del loro grande amore. La coppia proveniente dal talent show Amici di Maria De Filippi ha iniziato la loro conoscenza proprio durante la loro esperienza, fino a portare la loro relazione fuori dalle telecamere.

Non è il primo caso di amore all’interno della scuola di danza e canto, ma finora i due sembrano durare e festeggiare un anno insieme. Sangiovanni e Giulia, infatti, starebbero celebrando il loro primo anno di relazione, ma non in Italia.

Sangiovanni e Giulia Stabile volano in Spagna per il loro anniversario

La giovane coppia di fidanzati è volata in Spagna, a Barcellona per il loro primo anniversario. Com’è noto, la ballerina ha origini iberiche ed è possibile che abbia deciso di far conoscere al cantante l’altra parte della sua famiglia che, finora, non ha potuto incontrare a causa delle rigide restrizioni sul Covid, nonché per i tanti impegni lavorativi da un lato e dall’altro.

Le storie di Instagram mostrano la giovane coppia in giro per le strade di Barcellona, dove vive la famiglia della madre della ballerina, a godersi una piccola vacanza in occasione del loro anniversario. Nel frattempo, stando ad alcune indiscrezioni sembrerebbe che i due siano pronti per trovare una sistemazione, insieme, a Roma.