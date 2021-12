Meteo, ultimo assalto della perturbazione: da metà settimana cambia tutto e per Capodanno potrebbero arrivare sorprese incredibili

Resistere, resistere, resistere: è questo l’unico pensiero che deve accompagnare gli italiani oggi, perché gli effetti dell’ultima perturbazione dell’anno si faranno ancora sentire. Ma la buona notizia è che da metà settimana in poi il meteo è destinato a cambiare anche in maniera profonda e il Capodanno sarà all’insegna del bel tempo.

Non si direbbe pensando alle previsioni meteo per il 28 dicembre. Al Nord cielo nuvoloso, con la colonnina che volge verso il basso ma anche poche precipitazioni. Man mano che si scende però aumenteranno le nubi ma soprattutto la pioggia. Temperature che ricalcheranno le medie stagionali, ma occhio al fine settimane perché potrebbero esserci delle impennate importanti.

Guardando nel dettaglio, sulle regioni del Nord il meteo sarà stabile per gran parte della giornata, con cielo coperto e nebbia al Nord Ovest oltre che sulle valli alpine e prealpine. Previste nevicate di entità modesta sulle zone di confine tra Italia e Francia, oltre i 1100-1200 metri. In serata prevista una certa intensificazione della nuvolosità sulle aree prealpine con fenomeni deboli in arrivo sulle aree pedemontane. Temperature massime comprese fra i 7° di Milano e gli 11° di Genova.

Anche al Centro tempo decisamente nuvoloso o coperto, in particolare sulle regioni peninsulari, con piogge in Toscana. Cielo nuvoloso a tratti anche in Sardegna mentre sulle altre regioni a partire dal Lazio e dall’Abruzzo cominceranno le prime schiarite seppure parziali. Solo a fine giornata tornerà una nuvolosità più massiccia a cominciare dalla Sardegna. Temperature massime che andranno dai 10 gradi de L’Aquila ai 15 gradi di Roma.

Infine al Sud prevista ancora pioggia su Puglia meridionale, Calabria e Sicilia nordorientale. Tempo in genere instabile su gran parte delle regioni con precipitazioni importanti al mattino sul settore tirrenico tra bassa Campania, Basilicata e Calabria settentrionale. Temperature massime comprese fra i 10° di Potenza e i 17° di Palermo.