Manuel Bortuzzo, colpo di scena al GF Vip: è accaduto subito dopo la diretta

E’ uno dei protagonisti più apprezzati di questa edizione del Grande Fratello Vip. Manuel Bortuzzo è stimatissimo anche sui social e il suo riavvicinamento con la principessa Lulù Selassié ha mandato tutti in estasi. La coppia sembra davvero molto affiatata al contrario di un’altra che proprio ieri è stata spezzata dal televoto. L’eliminazione all’interno della puntata di lunedì 27 dicembre di Biagio D’Anelli ha distrutto l’umore di Miriana Trevisan. Come visto davanti alle telecamere in queste settimane, infatti, i due erano diventati inseparabili, coltivando un sentimento sincero. Questo ha portato la showgirl ad avere un duro sfogo al termine della diretta su Canale 5. Proprio Manuel ha raccolto le confessioni della donna, cercando in qualche modo di rincuorarla.

Manuel Bortuzzo, colpo di scena al GF Vip: il dialogo con Miriana Trevisan

Per cercare di stimolare in lei una reazione, Bortuzzo ha detto alla Trevisan: “È dall’inizio che sei sempre in mezzo, goditi un po’ di pace!”, facendo riferimento alla normale propensione di Miriana ad infilarsi in tutte le situazioni intricate della Casa.

La showgirl ha voluto ribadire a Bortuzzo che con Biagio D’Anelli il sentimento era molto acceso. “Noi ci siamo baciati, amati…”. Al che il giovane nuotatore ha replicato: “Sai che c’è una persona che ti vuole bene e che da fuori ti penserà…”, invitandola a vedere il lato positivo delle cose. Quello che la Trevisan ha trovato con l’ex gieffino è un amore vero come non provava da diversi anni. “Ci incastravamo perfettamente, è una roba che non provo da tanto tempo”, ha confessato a Manuel. Quello che tutti i fan si domandano è se la loro unione resisterà anche lontano dalle telecamere di Cinecittà.