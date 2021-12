Le Iene, colpo di scena: addio ad un volto storico del programma

Un colpo di scena per il programma di Italia 1, Le Iene, che perde uno dei volti storici del programma in cerca di nuovi stimoli

In onda dal 1997, Le Iene ha accolto nella sua grande famiglia migliaia di persone che, negli anni, si sono susseguite per rendere speciale il programma di Mediaset. Nel tempo, come giusto che fosse, tante persone sono andate via alla ricerca di nuovi stimoli, da ultimo Alessia Marcuzzi che ha abbandonato la nave prima della stagione attuale.

LEGGI ANCHE > > > Ex vincitore di Sanremo condurrà un programma Rai in prima serata: che bomba

NON PERDERTI > > > Ida Platano è una furia, durissimo sfogo nella notte: “Avete rotto” – VIDEO

LEGGI ANCHE > > > Barbara D’Urso, nuova retrocessione: quali sono i progetti per il 2022

Le Iene, possibile addio a Nicola Savino: le sue parole

Nicola Savino è un volto storico del programma di cui è stato autore dal 1998 al 2002 e di cui è conduttore da ormai quattro anni. Al suo fianco si sono alternati vari personaggi del mondo dello spettacolo e non solo, ma a salutare Le Iene potrebbe essere proprio lui, questa volta. Ad un’intervista rilasciata a DiPiù Tv e Nuovo Tv, il conduttore 54enne ha svelato che questa potrebbe essere la sua ultima apparizione ad Italia 1 in veste di Iena.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Oggi è una conduttrice di successo ed è amata da tutti: la riconoscete?

“Per il momento non c’è nulla di sicuro, ne stiamo ancora parlando, però sì, è possibile”, ha iniziato Savino, “in ogni caso posso dirle che sarebbe un addio, o più probabilmente un arrivederci, senza rancore, perché rimarrò sempre legato a quel programma che ho visto nascere tanto tempo fa come autore e dove, cinque anni fa, sono ritornato come conduttore”.