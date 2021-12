Ida Platano è una furia, durissimo sfogo nella notte: “Avete rotto” – VIDEO

Ida Platano durante la diretta del GF Vip si è lasciata andare in uno sfogo che ha sorpreso tutti.

La dama siciliana del Trono Over di Uomini e Donne nel corso della diretta del GF Vip 6 ha deciso di lanciare un messaggio ai suoi haters. Una volta abbassato il volume del televisore Ida Platano si è sfogata nelle storie pubblicate sul suo profilo Instagram. Al centro del dibattito le tante critiche gratuite che in molti lanciano a lei e a suo figlio. Lei stessa nelle storie evidenzia tutte le volte che ha chiesto alle persone di riservare le cattiverie solo per lei e lasciare stare suo figlio.

Spinta dall’amore materno e dall’ormai pazienza giunta al limite la dama siciliana ha voluto mettere i puntini sulle i una volta per tutte con la speranza che il messaggio abbia raggiunto tutti. Di seguito le sue parole.

Ida Platano è una furia, lo sfogo durante il GF Vip sorprende tutti: “Avete rotto”

“Avete rotto la mi… Sono stufa di sentirmi dire si essere una madre di merda, una madre che non vale e che ho rovinato mio figlio. Smettetela. Come vi ho sempre detto insultate me ma mio figlio lasciatelo stare. Credo di essere stata chiara. Ho tanta pazienza, ma per tutto c’è un limite e adesso la dovete finire.

Parlo a queste persone che non hanno una vita, sono tristissimi e che nel giorno delle feste al posto di godersi la loro famiglia criticano gli altri. Mi hanno dato dell’accatona perché vedete i regali e credete che mi faccio mantenere. Sia chiaro: non mi sono mai fatta mantenere da nessuno. Mi sono sempre mantenuta da sola e mantengo mio figlio”.