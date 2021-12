GF Vip 6, provvedimento severo: i gieffini non hanno rispettato le regole

Un provvedimento inevitabile per scolarizzare i concorrenti del GF Vip 6 che, fin qui, hanno rispettato poco le regole

Non succede spesso che gli autori del Grande Fratello VIP intervengano per mancata disciplina da parte dei concorrenti del reality show, ma quest’anno è successo. La produzione, infatti, ha redarguito i ragazzi della Casa di Cinecittà di scarsa pulizia, inammissibile visto che sono in tanti e che devono vivere in quel posto ancora per un po’.

Dopo la puntata di ieri, lunedì 27 dicembre, è stato deciso di intervenire perché gli scontri tra i coinquilini non sono serviti a rendere più collaborativi alcuni di loro, tra questi anche Lulù Selassié.

GF Vip 6, punizione esemplare: cosa dovranno scontare i concorrenti

Il GF Vip 6 ha deciso di punire i coinquilini dando loro un budget minore rispetto a quello previsto per fare scorte di cibo: da 380 euro, infatti, i gieffini hanno perso circa 144 euro avendo a disposizione 266 euro per questa settimana. La notizia è stata accolta con grande nervosismo, in particolare da Manila Nazzaro, che aveva già discusso in passato con i suoi compagni di viaggio circa la pulizia della Casa.

Sulla questione si è espressa anche Jessica Selassié, parlando con Miriana Trevisan, che si è detta certa del fatto che, al di fuori del reality, a nessuno interessa dell’ambiente. Sul web è impazzata la polemica e la Principessa Etiope è stata fortemente criticata per le sue parole.