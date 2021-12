Ex vincitore di Sanremo condurrà un programma Rai in prima serata: che bomba

L’ex vincitore del Festival di Sanremo condurrà un programma Rai in prima serata. L’indiscrezione è sensazionale.

La Rai è pronta ad affidare le chiavi di un nuovo programma che andrà in onda in prima serata a uno dei cantanti più amati dal pubblico italiano. Stando a quanto riportato dai colleghi di TvBlog la “Rai starebbe lavorando ad un evento in due serate con Francesco Gabbani, da collocare nella prima serata di Rai1, probabilmente ad aprile 2022″.

Vincitore per ben due volte del Festival di Sanremo – nel 2016 con il brano Amen e nel 2017 con Occidentali’s Karma – Francesco Gabbani si avvicina al suo debutto assoluto da conduttore su Rai1, anche se una piccola esperienza in questo campo l’ha già avuta nel 2017 quando è stato al timone degli Mtv Awards.

All’epoca, quando venne intervistato dal sito di Marida Caterina, Gabbani rispose così alla domanda sul suo futuro da conduttore: “In realtà, a parte gli Mtv Awards 2017, se mi avete visto in televisione, è per far musica. Perché in realtà è quello che ho intenzione di continuare a fare: ho accettato di rispondere a questo invito in veste di presentatore perché è un modo di rimanere all’interno dell’ambiente musicale, però almeno per ora, non ho intenzione di deviare il mio percorso verso una direzione televisiva”.

Dunque un ripensamento improvviso per pluri vincitore del Festival di Sanremo la cui carriera potrebbe essere impreziosita anche dalla partecipazione come conduttore nel programma Rai che presto entrerà nelle case di tutti gli italiani.

Una notizia che ha colto tutti di sorpresa ma che nello stesso tempo ha letteralmente fatto impazzire di gioia i tantissimi estimatori di Francesco Gabbani.