Diego Maradona, decisione definitiva: durissimo colpo per Napoli e per i suoi tifosi. Il campione argentino è sempre al centro dell’attenzione mediatica

Il suo profilo è sempre sotto l’attenzione mediatica mondiale. Diego Armando Maradona se n’è andato ormai da più di un anno, ma nessuno lo ha dimenticato. Sia a Napoli che in Argentina, si sono sprecate le manifestazioni d’affetto in occasione del primo anniversario della sua scomparsa. Quello che si è visto davanti allo stadio partenopeo a lui dedicato è davvero una cosa che toglie il fiato. Il Comune di Napoli, con la società di Aurelio De Laurentiis al fianco, gli ha dedicato una statua all’interno dell’ex San Paolo, raffigurante il ‘Pibe de Oro’ con la palla al piede. Ora però una notizia scuote tutti gli appassionati e riguarda sempre l’amministrazione politica locale.

Invimit, la società del Mef (Ministero dell’Economia e delle Finanze) che si occupa di investimenti immobiliari e della loro valorizzazione e/o dismissione, ha ricevuto una lista di ‘beni’ appartenenti al Comune di Napoli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, doppio colpo stellare: rinforzi da Champions

LEGGI ANCHE >>> Antonio Conte di nuovo in Serie A: l’annuncio fa impazzire tutti!

Diego Maradona, decisione definitiva: lo stadio a lui intitolato è in vendita

Come scritto dall’edizione odierna del quotidiano ‘Il Mattino’, nell’elenco dei beni immobili che potrebbero essere venduti, l’amministrazione avrebbe inserito anche lo Stadio Diego Armando Maradona, con statua annessa. L’impianto sportivo figura assieme ad altri luoghi iconici, come il palazzo del Consiglio comunale di via Verdi, la villa Cava a Marechiaro e altro ancora, tutto disponibile per il miglior offerente.

Invimit proverà a piazzare da questo elenco quei ‘pezzi pregiati’ che potrebbero avere un appeal importante a livello italiano ma soprattutto internazionale. Qualora si dovesse trovare un acquirente anche per lo Stadio Diego Armando Maradona, sarà lecito vedere se il presidente Aurelio De Laurentiis possa essere intenzionato a costruire un altro impianto completamente di proprietà del club, così come progettato dalle grandi società italiane.