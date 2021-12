Charlene di Monaco, mazzata sulle speranze dei fan: aggiornamento sconvolgente. La stanno aspettando tutti a Montecarlo

Ormai la domanda è diventata un tormentone anche perché l’argomento è talmente delicato da aver alzato una cortina di fumo tutt’attorno alla protagonista. Charlene di Monaco aveva fatto rientro a Montecarlo dopo il lungo esilio forzato in Sudafrica ma da qualche tempo è sparita di nuovo.

Le feste di Natale lontano dal marito e dai due figli che sono ancora piccoli e sarà così anche per Capodanno, non ci sono dubbi. Ma quando potrà fare rientro in via definitiva a casa, sempre se succederà davvero? Fino ad oggi la domanda è rimasta sospesa nel vuoto ma adesso arriva finalmente una prima risposta, sotto forma di comunicato ufficiale de parte di Palazzo Grimaldi

“Il Palazzo desidera condividere le seguenti informazioni riguardanti la salute di Sua Altezza la Principessa Charlene. Si sta riprendendo in modo soddisfacente e rassicurante, sebbene siano necessari ancora alcuni mesi prima che la sua salute raggiunga la guarigione completa”. In pratica è vero che la principessa è ancora malata, ma si sta curando e quando sarà pronta la rivedremo.

Charlene di Monaco, mazzata sulle speranze dei fan: tutte le ipotesi sulla sua fuga

Nessuno sa dove sia stata dirottata questa volta Charlene, anche se Dagospia ipotizza il suo ricovero nella clinica di lusso Kusnacht Practice, affacciata sul lago di Zurigo. Un istituto specializzato nella riabilitazione e nella cura delle dipendenze di tutti i tipi, anche se non è specificato eventualmente per cosa sia stata ricoverata Charlene.

Fisicamente è a pezzi, i soliti maligni hanno insinuato che negli ultimi sei mesi si sia nutrita solo con cibo liquido e non solido, c’è chi ipotizza un utilizzo eccessivo di farmaci. Fino a prova contraria, tutte illazioni ma adesso sappiamo che i suoi fan dovranno ancora avere pazienza.