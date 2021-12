Grande Fratello, la bella notizia dopo il tumore: “Mi sto godendo il Natale” – FOTO

Ex gieffina si gode il Natale dopo il tumore: con il lungo post pubblicato su Instagram ha commosso tutti i suoi fan

Dopo il difficilissimo anno trascorso a causa di un tumore al seno, ex concorrente del Grande Fratello 4 ha deciso di godersi il Natale: parliamo di Carolina Marconi. La showgirl venezuelana naturalizzata italiana è tornata su Instagram dove ha pubblicato un lungo post: “Mi sto godendo il Natale come nn mai..”

La Marconi ha vissuto dei momenti terribili dopo la scoperta, per caso, di un tumoretto molto aggressivo. Per questo motivo, l’ex gieffina ha deciso di assaporare ogni minimo particolare di queste festività. “Ho capito che nn è solo una bella tavola o un albero bellissimo super addobbato con tantissimi regali sotto.. – Ha detto la Marconi riferendosi al Natale. – E’ soprattutto stare insieme con persone che stimi e vuoi bene..“.

Carolina Marconi si gode il Natale dopo l’anno terribile che ha dovuto attraversare

Carolina Marconi stava effettuando dei controlli per avere un figlio quando ha scoperto di avere un tumore al seno: “Correvo, piangevo, mi sentivo morire. ‘Non ho tempo per il tumore’, mi ripetevo”, ha più volte chiosato l’ex gieffina ricordando il momento in cui le hanno dato la terribile notizia.

Ad oggi però, concluso il ciclo di chemio, la bellissima venezuelana ha deciso di godersi il Natale: “E’ gioia gioia religiosa. Gioia di Dio, interiore, di luce, di pace… Il Natale è riflessione… Sono qui con mille pensieri ,vorrei dirvi talmente tante tante cose che l’unica che sento di estrapolare dal mio cuore è dirvi che sono grata alla vita perché ora sto bene anche se un po’ acciaccata ma accanto con le persone che amo…”, ha scritto la Marconi sotto all’ultimo post pubblicato su Instagram dove si mostra senza parrucca.