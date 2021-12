Barbara D’Urso, nuova retrocessione: quali sono i progetti per il 2022

Nuova retrocessione per Barbara D’Urso: per il suo futuro spunta un’occasione su Italia Uno: al timone di un reality show? I dettagli

Nuovi progetti in cantiere per Barbara D’Urso. Stando a quanto rivelato dal giornalista Giuseppe Candela su Dagospia, per la Carmelita nel 2022 ci sarebbe un futuro su Italia Uno: complice il ridimensionamento su Canale Cinque. Per il momento la conduttrice napoletana a gennaio tornerà al timone di Pomeriggio Cinque ma, stando alle ultime indiscrezioni, si sta lavorando per la sua uscita totale.

Dunque, chiuso il capitolo con Canale Cinque, Barbara D’Urso potrebbe approdare su Italia Uno al timone del La Pupa e il Secchione: “Per lei uno show e una retrocessione su Italia1 dove condurrà una nuova edizione de La Pupa e il Secchione“. Intanto sembrerebbe proprio che la D’Urso abbia già fatto delle richieste prima di accettare l’impegno con il reality show, tra queste: “Il ritorno alla giuria, la diretta e la presenza di nomi Vip in gara”