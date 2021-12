Ballando con le Stelle, da colleghi ad amanti: fan della coppia in delirio

Una grande novità per i fan della coppia, qualcosa era già nell’aria, ma adesso qualcosa si muove a Ballando Con Le Stelle

Il feeling tra Arisa e Vito Coppola era ben evidente a tal punto che li ha portati a vincere l’ultima edizione di Ballando Con Le Stelle. Tuttavia, quello che c’è tra di loro sembrerebbe non essere soltanto un buon rapporto tra colleghi o amici d’avventura, ma qualcosa in più che fa impazzire i fan della coppia.

Intervistato da Fanpage.it, il nuovo ballerino del programma di Milly Carlucci ha affermato: “In cosa si evolverà non lo sappiamo nemmeno noi. Ci siamo detti: ‘Viviamoci, quello che verrà verrà'”.

Arisa e Vito Coppola: cosa c’è tra la coppia di Ballando Con Le Stelle?

Un rapporto sincero e genuino quello che si è instaurato tra Arisa e Vito Coppola che potrebbe portare, una volta per tutte, la cantante ligure a dimenticare quell’ambiguo amore con Andrea Di Carlo. Il ballerino di Ballando Con Le Stelle si è lasciato ad una confessione a Fanpage.it: “Una cosa che non piace a entrambi, è voler definire per forza il rapporto. Nonostante lì dentro ci siamo vissuti tutti i giorni per tre mesi, è comunque poco il tempo che ci conosciamo. Abbiamo bisogno di viverci un po’ di più, di capire come sarà anche quando non staremo insieme”.

Al di là dei sentimenti tra i due, avere accanto un maestro come Vito ha fatto bene ad Arisa: “Ha ritrovato il piacere di guardarsi allo specchio, la consapevolezza di piacere agli altri e la voglia di volersi più bene”.