Una Vita, sta per finire tutto: batosta tremenda per i telespettatori

Una grande batosta sta per arrivare per i telespettatori di ‘Una Vita’. Andiamo a vedere cosa sta succedendo all’interno della soap opera.

Sono davvero poche le puntate che mancano alla fine di ‘Una Vita‘ in Italia. Infatti la soap opera di Acacias 38 in Spagna ha già avuto la sua conclusione. Già lo scorso anno nella penisola la serie tv si è interrotta bruscamente, con neppure gli attori che avevano previsto una fine così improvvisa. Su Canale 5 sta andando attualmente in onda a la quinta stagione (961-1301), che è giunta all’episodio ‘La parabola discendente di Felipe‘. Tra qualche settimana partirà la sesta stagione ed a breve arriverà anche il settimo ed ultimo capitolo.

Facendo dei brevi calcoli, al termine della soap opera spagnola mancano ancora 180 puntate che andrebbero a riempire sei mesi della programmazione di Canale 5. Questa estate quindi andranno in onda le ultime puntate della telenovelas. Infatti secondo le previsione l’ultimo episodio dovrebbe andare in onda nel giugno 2022. Molto probabilmente a sostituirla ci penserà un’altra soap opera. Nei prossimi mesi, quindi, Mediaset è chiamata a fare chiarezza, con una serie turca che molto probabilmente prenderà il posto della soap di Acacias 38.

Una Vita, con il 2022 arriva il gran finale: tutte le anticipazioni

Sono tantissime le anticipazioni uscite sul gran finale di ‘Una Vita‘. Infatti in questi mesi sono ancora tantissime le dinamiche che dovranno svilupparsi nel quartiere spagnolo, che da poco ha accolto anche i personaggi di Aurelio e Natalia. Nel tempo i due fratelli hanno conquistato una posizione importante all’interno della trama. La loro vicinanza a Genoveva complica sempre di più le situazioni negative che vengono a creare.

Quindi i telespettatori si troveranno a salutare molto prima della fine della soap opera il personaggio di Natalia. La sorella del temibile Aurelio non ha il suo lieto fine e dietro alla sua uscita di scena ci sarà lo zampino della Salmeron. Il pubblico, invece, si godrà ancora Felipe ed i suoi amici (Ramon, Liberto e Rosina), come protagonisti delle ultime puntate. Inoltre in occasione del gran finale, la serie accoglierà anche un personaggio molto amato come Leonor Hidalgo. Appuntamento quindi a giugno 2022 con il gran finale della soap opera iberica.