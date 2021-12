“Mi è successo a 7 anni, è stato uno shock”: la confessione di Federica Panicucci

Federica Panicucci ha raccontato una sua esperienza choc di quando aveva solamente sette anni: l’inedita dichiarazione al settimanale.

Dopo un Natale trascorso in famiglia adesso per Federica Panicucci è tempo di passare a Capodanno. Infatti la conduttrice sarà la protagonista della trasmissione di fine anno su Canale Cinque insieme a tantissimi ospiti. Una delle protagoniste della rete principale di Mediaset ha deciso di rilasciare un’intervista intima a Canale 5. Quindi la Panicucci rivelato alcune curiosità proprio sulla festa più importante dell’anno.

La bionda presentatrice ha così raccontato al settimanale ‘Confidenze‘ la sua esperienza con Babbo Natale. Infatti la Panicucci, come tutti noi, ha vissuto la magia del 25 dicembre da bambina, fino a quando non è stato rotto l’incantesimo. Federica al settimanale ha infatti rivelato: “È stato bellissimo credere a Babbo Natale. Finché mia sorella non ha rotto l’incanto, dicendomi «ti svelo un segreto». Solo in quel momento ho saputo che a portare i regali erano mamma e papà, avevo sette anni, è stato un vero shock“.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Uomini e Donne, la verità è venuta a galla: la decisione di Maria spiazza tutti

Federica Panicucci tra Natale e Amore: “Con Marco non è stato un colpo di fulmine”

Sono tantissimi i temi trattati da Federica Panicucci nel corso dell’intervista rilasciata a Confidenze. Infatti al settimanale la conduttrice ha parlato anche d’amore, rivelando alcuni dettagli riguardanti il suo rapporto con Marco Bacini. I due a breve andranno all’altare, così la presentatrice ha riavvolto il nastro ripercorrendo la sua storia d’amore. Tra i due infatti non c’è stato il colpo di fulmine come nelle favole.

POTREBBE INTERESSARTI >>> GF Vip 6, lutto per uno dei protagonisti: l’annuncio sui social – FOTO

Infatti la Panicucci ha rivelato: “Non è stato un colpo di fulmine, l’ho incontrato la prima volta dietro le quinte di Mattino Cinque. Era venuto con un ospite e l’ho notato perché era strano vedere un volto sconosciuto in studio“. I due infatti negli anni si sono incontrati e persi molte volte. Poi improvvisamente è scoppiato l’amore, che porterà Federica e Marco a sposarsi nel 2022.