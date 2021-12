Raffaella Carrà, omaggio sorprendente: grande notizia per gli italiani

Un altro omaggio per la regina della TV, Raffaella Carrà, è pronto per far rivivere tante emozioni agli italiani

A 5 mesi dalla scomparsa della Regina della TV italiana, gli omaggi resi a Raffaella Carrà non sono più numerabili. La sua impronta nel mondo dello spettacolo è stata evidente, negli anni, e gli speciali dedicati alla sua carriera erano doverosi per quanto fatto in Italia e per la grande importanza che ha avuto per varie città, una su tutte quella di Bologna, dov’è nata.

Raffaella Carrà, omaggio pronto: ci sarà una serie TV dedicata

Una serie TV dedicata a Raffaella Carrà è nata da diverse menti eccezionali che hanno montato l’idea di raccontare la vita della regina della TV. Alessandro De Rita (Head of Italian Documentaries), i ceo italiano e spagnola della società Gabriele Immirzi e Nathalie Garcia, e i responsabili dei documentari Mandy Chang e Alessandro De Rita, hanno messo su un documentario per raccontare la vita e la carriera della Carrà.

Prodotto da Fremantle Media, casa di produzione di X Factor e di distribuzione di film candidati premi Oscar, il documentario avrà lo scopo di raccontare -attraverso la vita e la carriera della Carrà– come ha fatto a diventare icona per l’Italia ed anche per la Spagna. Al capo del progetto internazionale c’è Andrea Scrosati (Group COO, CEO Continental Europe, e in passato già responsabile della programmazione di Sky Italia) che ha fortemente voluto ci fosse uno speciale dedicato alla regina della TV.