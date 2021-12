Netflix, che mazzata sugli italiani: la decisione è irrevocabile. Per colpa dei furbetti, già dalle prossime ore cambierà tutto sulla piattaforma

Non è inimitabile, perché mai come negli ultimi due anni il mondo delle piattaforme streaming si è arricchito di titoli e nuovi protagonisti. Ma possiamo certamente dire che Netflix in Italia ha ormai trovato un suo importante zoccolo duro anche per il suo catalogo vastissimo arricchito nel periodo di Natale e Capodanno da nuovi titoli.

Facile e intuitivo iscriversi, pochi problemi nella ricezione dei programmi (contrariamente ad altre piattaforme), una varietà di titoli che accontenta tutti. Vista così, una pacchia assoluta. Eppure all’orizzonte ci sono nubi nerissime per molti utenti che stanno aspettando con ansia i prossimi titoli, a cominciare dal nuovo lavoro di Ficarra e Picone.

Netflix infatti ha deciso di dichiarare guerra totale ai profili condivisi, mettendo il freno ad una pratica diffusa ormai anche in Italia. In effetti è sempre stato così, lo dicono anche le regole commerciali che garantiscono questo genere di prodotti. Poi però ci sono quelli che cercano sempre di aggirare le regole scrivendone alcune proprie, con la certezza o la speranza di non essere beccati.

Netflix, che mazzata sugli italiani: se compare questo codice dovere fare attenzione

Ecco, d’ora in poi non sarà più così perché Netflix ha deciso di dare un’accelerata nei controlli e lo dimostra la comparsa di un messaggio di errore apparso su diversi terminali. “Se non vivi con il titolare dell’account – si legge – ti serve un tuo account per continuare a guardare Netflix. È il tuo account? Ti invieremo un codice di verifica“.

In pratica il colosso statunitense chiede ai suoi utenti di verificare un doppio codice per l’accesso alla piattaforma e quindi garantisce anche un limite alle operazioni di login.

Gli utenti, per contratto, possono dividere il loro account, ma soltanto con componenti del loro nucleo familiare. Chi non lo facesse è fuori legge e rischia di essere bannato per sempre dal servizio.