Meteo, maltempo in rapida estensione: colpo di scena a breve

Il maltempo sta caratterizzando il meteo degli ultimi giorni. La perturbazione si sta estendendo in Meridione, ma un colpo di scena potrebbe cambiare tutto.

L’inverno sta entrando nel vivo, con il maltempo che ha caratterizzato il meteo nel periodo natalizio. A breve però potrebbe arrivare una piccola pausa, pronta a riportare la penisola a delle condizioni climatiche più autunnali. Il motivo sarà proprio l’arrivo delle correnti miti ed umide dell’Oceano Atlantico e dei conseguenti venti di Libeccio. L’effetto di queste correnti lo si vedrà soprattutto al Sud Italia, con le temperature massime che subiranno un’impennata.

Con un meteo meno capriccioso, quindi, avremo punte di 17/18°C in Sardegna, Calabria e Sicilia. Mentre al centro i valori termici saranno solamente di qualche grado inferiore, con massime tra i 13/14°C in Lazio e Toscana. Sulle regioni del Nord Italia, invece, le temperature saranno leggermente più rigide. Qui infatti continueremo ad avere giornate con cieli cupi e nuvolosi e con nebbie che al mattino diminuiranno la visuale specialmente tra Liguria e Val Padana.

Meteo, ancora maltempo: le previsioni di lunedì 27 dicembre

La perturbazione che ha colpito la penisola durante le festività natalizie non sembrerebbe l’ultima dell’anno. Infatti un nuovo freddo e delle nuove piogge potrebbero colpire nei prossimi giorni. Successivamente, invece, l’anno dovrebbe chiudersi con un inaspettato anticiclone, che renderà le temperature più miti. Nel corso di questo lunedì, però, il meteo continuerà ad essere caratterizzato dalle piogge. Andiamo quindi a vedere la situazione sui tre settori principali del paese.

Sulle regioni del Nord Italia avremo un clima generalmente nuvoloso, con piogge che andranno a colpire verso sera e che si sposteranno da Ovest ad Est. Continua invece a cadere la neve sui rilievi alpini a partire dai 1000-1200 metri. Le temperature risulteranno stazionarie, con valori massimi che andranno ad oscillare dai 6 ai 10 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo un graduale peggioramento. Infatti i fenomeni piovosi, nel corso della giornata, bagneranno prima le regioni tirreniche per poi spostarsi sul versante adriatico. Neve sulle vette dell’Appennino a partire dai 1500 metri. Le temperature risulteranno stabili, con massime che andranno dai 10 ai 15 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo piogge sparse su gran parte delle regioni. Le precipitaizoni andranno a colpire in Sicilia, in particolare sui versanti tirrenici. Mentre invece le temperature non subiranno grandi variazioni, con valori massimi che si attesteranno dagli 11 ai 16 gradi.