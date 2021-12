Maria Teresa Ruta è stata minacciata sui social: cos’è successo

Ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane, Maria Teresa Ruta ha confessato: “Ho trascorso un Natale tremendo”. Offesa e minacciata sui social

Ormai anche nei salotti televisivi non si parla d’altro. Ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane, l’ex gieffina Maria Teresa Ruta ha parlato del momento in cui si è recata al centro vaccinale per sottoporsi all’inoculazione della terza dose del farmaco anti-Covid. La conduttrice ha confessato di essere stata offesa e minacciata subito dopo aver compiuto il proprio dovere civico.

“Il 20 sera ho fatto la terza dose e mi hanno scritto sui social delle cose tremende. Offese, minacce..!”, ha chiosato la Ruta sottolineando che gli haters l’hanno accusata di aver pubblicato il post sull’inoculazione perché pagata. “Hanno detto che dovevo vergognarmi!”, ha continuato la giornalista affermando che, per questo motivo, ha trascorso un Natale tremendo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> GF Vip 6, fuoco e fiamme in casa: volano paroloni – VIDEO

Maria Teresa Ruta, offesa e denigrata sui social: attaccata dagli hater

Ancora scossa per le offese gratuite e per le minacce ricevute sui social, Maria Teresa Ruta ha raccontato nel programma di Rai Uno di aver trascorso un Natale tremendo: “Alcune offese le ho cancellate. Ho trovato avvilente tutto questo e ringrazio i nostri colleghi che fanno questi video. Il vaccino sicuramente ci salva la vita!“.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Uomini e Donne, lo sfogo di Gemma Galgani commuove tutti: cos’è successo

Infine l’ex concorrente del GF Vip 5, ai microfoni di Eleonora Daniele, ha sottolineato di non aver offeso nessuno con il post pubblicato su Instagram. Semplicemente la giornalista aveva condiviso con i propri fans il momento della sua terza dose per incoraggiare quanti si trovano, come lei, ad affrontare quest’ulteriore passo dettato dal senso civico e dalla voglia di porre fine a questo lungo e drammatico periodo storico.