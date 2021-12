Ilary Blasi, la decisione è senza appello: c’entra Soleil Sorge. A Mediaset sono già cominciate le grandi manovre in vista del futuro

Il 2021 che sta per finire porterà via tutto quello che abbiamo vissuto fino ad oggi, ma in compenso ci lascerà in eredità la casa del Grande Fratello Vip 6 almeno per i prossimi tre mesi. Appena il tempo di chiudere un reality e dalla settimana successiva ne comincerà un altro, perché poi toccherà all’Isola dei Famosi 2022.

Ci sono già alcune certezze legate al programma, come Ilary Blasi che torna alla conduzione e Massimiliano Rosolino che invece tornerà in Honduras come inviato. Non ci saranno invece più Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi come opinionisti, anche se per motivi diversi. E così nei giorni scorsi si era sparsa la voice che Soleil Sorge potesse fare lo stesso percorso di Tommaso, passando dal GF all’Isola.

Come spiega il portale AnticipazioniTv, l’arrivo dell’esuberante modella e influencer sarebbe stato bloccato direttamente da Ilary che avrebbe una sua lista di preferiti. E poi la conduttrice sarebbe rimasta infastidita dalle critiche piovute sulle Sorge dopo il triangolo messo in piedi nella Casa con Alex Belli. secondo lei, ci sono personaggi più interessanti da far parlare.

Ilary Blasi, la decisione è senza appello: cosa cambia per il reality

Il nome di Soileil Sorge però è soltanto uno di quelli accostati all’Isola dei Famosi 2022 nelle ultime settimane. Alcuni sono molto forti, altri praticamente impossibili come ha spiegato anche il giornalista e autore tv Gabriele Parpiglia. Non ci sarà infatti Ambra Angiolini che era il vero sogno di Ilary.

Ma in compenso esistono trattative per far sbarcare in Honduras un personaggio amato dal pubblico (soprattutto quello spagnolo) come Gianmarco Onestini ma anche l’ex letterina Alessia Fabiani. E poi Loredana Lecciso con la figlia Yasmine e altre sorprese.