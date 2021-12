Hamilton, clamorosa rivelazione: sono tutti spiazzati. Secondo molti l’inglese non ritornerà in Formula 1 nel 2022, lasciando così il Circus a 37 anni

Il passaggio dal paradiso all’inferno è stato tanto improvviso quanto inaspettato per Lewis Hamilton. Prima dell’ultimo giro del Gran Premio di Abu Dhabi era a un passo dall’ottavo titolo iridato, mentre subito dopo si è ritrovato dietro Verstappen con il sogno in frantumi. Ad aumentare i rimpianti è stato senza dubbio Michael Masi, reo di non essere stato impeccabile nella condotta di gara. Proprio quel senso di essere stato derubato ha spinto ‘Il Re Nero’, e la Mercedes, ha far valere inizialmente le proprie ragioni di fronte alla Federazione. Dopo i primi due appelli respinti, però, la casa di Brackley ha fatto un passo indietro, accettando a malincuore il verdetto della pista. Queste rimangono comunque ore di riflessione per il numero 44, secondo molti in dubbio se continuare o meno la propria carriera. Ecclestone si è sbilanciato in materia, parlando di un Hamilton al passo d’addio dalla Formula 1, con l’intenzione di dedicarsi alla sua carriera di imprenditore della moda.

Hamilton, clamorosa rivelazione: Toto Wolff spiega il motivo del suo lungo silenzio

Quello che sta stupendo è il silenzio prolungato di Hamilton. Di lui non si hanno notizie dal Gran Premio di Abu Dhabi e anche su Instagram non ci sono nuovi post. La sua solita loquacità sui social ha lasciato spazio ad un ‘no commentì prolungato e preoccupante. Di questo ha parlato anche Toto Wolff, team principal della Mercedes, intervenendo alla testata motorsport-total.com.

“Hamilton resta in silenzio perché non ha parole”, spiega il manager austriaco.

Poi in relazione all’operato di Masi ad Abu Dhabi aggiunge: “È difficile andare avanti quando senti compromessa la tua fede nello sport”. Insomma è chiaro il riferimento alla delusione per quanto avvenuto il 12 dicembre. La speranza di tutti i tifosi è che alla fine l’amarezza possa lasciare il posto al senso di rivalsa, per vedere ancora il sette volte campione del mondo all’interno della sua ‘Freccia d’Argento’.