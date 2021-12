Giulia De Lellis, stangata senza precedenti: durissimo colpo per i suoi estimatori

Una cattiva notizia per Giulia De Lellis molto entusiasta del suo progetto che potrebbe non avere un seguito

A giugno scorso, Giulia De Lellis è stata al timone di Love Island Italia che ha appassionato un congruo numero di telespettatori, ma probabilmente non abbastanza per Discovery Plus e Real Time.

Stando a quanto raccolto da Giuseppe Candela, giornalista per Dagospia e per Il Fatto Quotidiano, quella dell’influencer milanese potrebbe essere una netta bocciatura: il gioco non varrebbe la candela. Visti i costi ed i risultati appena soddisfacenti, a gennaio ci potrebbe essere l’ufficialità di una mancata seconda stagione del reality show.

Giulia De Lellis, Love Island Italia non avrà un seguito?

La passata edizione di Love Island Italia, vinta da Rebeca Di Filippo e Yevhen Wolf, ha visto 6 coppie di uomini e donne cercare l’amore tra di loro ed i vincitori sono stati decretati dal pubblico che gli hanno dato la possibilità di vincere il montepremi di 20.000 euro. Tuttavia, tutti gli amori nati sono anche già scoppiati: Rebeca Di Filippo e Yevhen Wolf, Denis Bergamin e Monica, Cristina Carpana e Antonino Guzzardo si sono lasciati poco dopo il programma.

In attesa di scoprire se ci sarà una seconda stagione del programma, si può già dar per certo un flop all’amore che non ha fatto in tempo a sorgere che è anche tramontato. È il caso di parlare di un fallimento per l’influencer che ci ha creduto molto al programma?