Il GF Vip rischia di perdere uno dei concorrenti più amati: “Voglio andarmene”. Sembra essere una crisi davvero irrecuperabile

La strada per arrivare alla finale del Grande Fratello Vip è ancora lunga. Il reality di punta di Mediaset terminerà non prima di marzo e molti concorrenti stanno già dando dei segnali di cedimento. Dopo tre mesi abbondanti di permanenza nella casa i piccoli problemi iniziano ad ingigantirsi. E’ il caso ad esempio di Katia Ricciarelli, sempre più insofferente all’interno della struttura di Cinecittà.

Nelle ultime ore, la cantante lirica si è sfogata con Soleil Sorge, spiegando di essere arrivata al limite. A non piacerle è il n uovo clima che si è venuto a creare con i nuovi coinquilini, decisamente diverso, a suo avviso, da quello che si respirava nei primi mesi dell’esperienza televisiva.

“Voglio andarmene, non capisco più niente, ho tanta voglia di andarmene. Non capisco i modi di fare e questa fiera delle vanità” ha detto la Ricciarelli piuttosto sconvolta, trovando la comprensione di Soleil Sorge.

Il GF Vip rischia di perdere uno dei concorrenti più amati: Katia Ricciarelli vuole andarsene

Anche una delle sue spalle preferite la sta pian piano abbandonando. Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli sono sempre state legate, nonostante abbiano vissuto dei grandi alti e bassi nel proprio rapporto. Ultimamente c’è stata una nuova lite tra le due, scaturita da una battuta della cantante sul rapporto tra la showgirl e Biagio D’Anelli, che ha deluso molto la diretta interessata.

A sparare contro la Ricciarelli è stata anche un’ex concorrente del GF Vip 6, ovvero Jo Squillo. Intervenendo ai microfoni di Radio Radio, la cantante ha spiegato di non sopportare l’ex coinquilina a causa dei privilegi che le vengono accordate nella casa. Ha ribadito come ”Lei è sicuramente molto favorita. Molto come dire tra virgolette raccomandata”. Insomma un aspetto che non la rende molto simpatica agli occhi degli altri partecipanti e che le starebbe creando dei problemi. Chissà se alla fine riuscirà a rimanere nel gioco ancora a lungo o se deciderà autonomamente di mollare e uscire una volta per tutte. I telespettatori non vedono l’ora di saperne di più.