GF Vip 6, la nuova coppia fa sognare: “Voglio vederti anche fuori”. Cosa succederà nella prossima diretta, anche con le nomination?

Le storie d’amore sono il sale dei reality, ormai lo abbiamo capito da tempo. Ma forse mai come quest’anno il GF Vip 6 sta mescolando le carte e proponendo nuove coppie che potranno far discutere e appassionare nei prossimi mesi.

Con Alex Belli ormai fuori (sempre che prossimamente non entri Delia Duran nella Casa), a tenere banco in questo momento non è tanto Soleil Sorgé, quanto Miriana Trevisan. Perché l’ingresso di Biagio D’Anelli prometteva scintille ma forse nessuno aveva immaginato che sarebbero scoppiate così presto.

E invece tra lui e la showgirl napoletana ex compagna di Pago è stata intesa immediata e oggi è amore. Un sentimento che nessuno dei due nega e ogni giorni è sempre più forte: hanno cominciate con carezze e baci, ma nelle ultime ore sono andati molto oltre, come solo due innamorati possono fare.

GF Vip 6, la nuova coppia fa sognare: entrambi escono allo scoperto senza freni

Il sospetto che questa accelerazione abbia a che fare anche con le nomination, visto che entrambi rischiano di uscire nella diretta di questa sera, 27 dicembre, è forte. Ma il pubblico per ora ha deciso di credere in questa storia e non pensa solo ad un gioco tra i due.

In fondo bastano le loro confessioni per capirlo. Miriana ha ammesso che Biagio la fa sentire in maniera diversa, più libera e allegra, con lui sta bene e si sente anche libera di lasciarsi andare. E gli chiede di non cambiare mai, perché a lei sta benissimo come si stanno vivendo adesso.

E anche l’ex gieffino, oggi esperto di gossip e non solo, sembra convinto. “Ho chiuso alcuni viaggi mentali che avevo in testa e adesso sto benissimo. Adesso ho la conferma che voglio vederti fuori. Ti ricordi quando ti chiedevo ‘tu vivi a Roma io a Milano, come ci spostiamo?’. Ecco lo dicevo pensando a come vederci. Questi giorni mi sono serviti e adesso so che voglio viverti”.