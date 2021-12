GF Vip 6, fuoco e fiamme in casa: volano paroloni – VIDEO

Fuoco e fiamme all’interno della Casa del GF Vip 6 con un lunedì pomeriggio alquanto movimentato in attesa della puntata di stasera

Quello che sembrava essere un tranquillissimo lunedì pomeriggio in clima natalizio, si è trasformato in una faida interna. Al centro del ring c’era Nathaly Caldonazzo che ha dato dell’esaurita mentale a Valeria Marini.

In un attimo, come al solito, gli animi si sono accesi e sono volati grossi paroloni con la Marini che si è risentita in particolare modo di quanto accaduto perché, dal momento del suo ingresso, non ha mai litigato con nessuno.

GF Vip 6, gli strascichi del litigio tra Valeria Marini e Nathaly Caldonazzo

ORA SI RIPARLANO E STASERA VALERIA DIRÀ CHE NON È SUCCESSO NULLA E SI VOGLIONO BENE 😭 #GFVIP pic.twitter.com/UaQhTYcfIH — trashtvstellare (@trashtvstellare) December 27, 2021

Dopo la tempesta, di nuovo la calma e Valeria Marini e Nathaly Caldonazzo hanno ripreso a parlare come se niente fosse. La Marini è stata alquanto chiara al suo ingresso: non è entrata per creare problemi o particolari dinamiche, ma per divertirsi ancora una volta in un reality show.

Per giunta, questo litigio potrebbe costare caro a Valeria Marini che, in coppia con Giacomo Urtis, è in nomination insieme a Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli. Quella di stasera, lunedì 27 dicembre, infatti, sarà una votazione eliminatoria: chi uscirà?