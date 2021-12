Choc nella casa del GF Vip: “Mi è saltato addosso un topo”. Paura tra gli inquilini

Attimi di paura nel GF Vip a causa di un topo. A raccontare l’incursione dell’animaletto ci ha pensato uno degli inquilini: le sue parole.

Grande paura nella casa del GF Vip, con Gianmaria Antinolfi che ha avuto un incontro ravvicinato con un topo. Questa non è nemmeno la prima volta che quest ospite indesiderato entra all’interno della casa di Cinecittà. Infatti già qualche settimana fa un topolino ha fatto incursione in cucina, seminando il panico. In quell’occasione erano presenti Ainett, Jessica, Aldo, Jo, Lucrezia e Manila.

Adesso invece l’unico ad aver incontrato il topolino è stato l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi. Infatti Gianmaria ha parlato del suo incontro ravvicinato con Giacomo Urtis. Stando alle parole di Antinolfi, mentre era in confessionale ha incontrato il topo. Così il concorrente è balzato via dal confessionale. Andiamo quindi a vedere le sue parole intercettate dalle telecamere del reality.

GF Vip, Gianmaria Antinolfi e l’incontro con il topo: “Mi è saltato addosso”

Gianmaria Antinolfi ha quindi rivelato l’incontro con il topo a Giacomo Urtis. L’inquilino ha infatti affermato: “Tu non sai cosa è successo a me! Io stavo entrando in confessionale, apro la porta…sai ci stanno le piramidi?” – ha poi continuato – “Apro, questo era sulle piramidi che mi guarda, mi salta proprio addosso. Io sono saltato indietro e lui ha iniziato a scappare, poi è uscito fuori“.

L’esperienza di Gianmaria Antinolfi, però, non è inedita nella storia del Grande Fratello Vip. Infatti nella scorsa edizione alcuni concorrenti hanno raccontato di aver avuto a che fare con l’indesiderato animaletto. La presenza del topo, inoltre, è destinata ad aumentare le polemiche tra i telespettatori, che spesso hanno accusato i gieffini di essere troppo disordinati. Sono diverse le immagini sul web che ritraggono camere da letto piene di vestiti gettati sul letto, buste della spesa e tazze in giro per la casa.