Charlene di Monaco, in arrivo una clamorosa decisione: sono tutti sconvolti. I suoi malanni di salute continuano a preoccupare la sua famiglia

Si sta per chiudere un 2021 davvero da dimenticare per la principessa Charlene. Dopo il ricovero in Sud Africa a marzo e l’impossibilità di tornare a casa fino a novembre, ora continua a combattere per la propria salute all’interno di una clinica specializzata in Svizzera. Per non farla sentire troppo sola, Alberto e i due figli, Gabrielle e Jacques, sono andati a trovarla in loco proprio per Natale. Purtroppo infatti la sua degenza non è stata interrotta nemmeno durante le festività. Ancora non è sicuro quando potrà tornare stabilmente a casa e per questo le indiscrezioni si susseguono in materia. In molti nel Principato stanno notando che la famiglia reale si sta organizzando per fare a meno, a livello istituzionale, della principessa. Come spesso accaduto in passato, la famiglia Grimaldi sa come stringersi al proprio interno per far fronte alle difficoltà contingenti. Nella fattispecie le due sorelle di Alberto, Carolina e Stephanie, hanno coperto alla grande il vuoto lasciato dall’ex nuotatrice sudafricana.

LEGGI ANCHE >>> Charlene di Monaco, clamorosa novità per Natale: sono tutti a bocca aperta

LEGGI ANCHE >>> Charlene di Monaco, nuovo terribile aggiornamento: le sue condizioni

Charlene di Monaco, in arrivo una clamorosa decisione: Alberto sa con chi sostituirla

In particolar modo Carolina è rimasta a fianco del fratello in questo momento difficile, senza mai mostrarsi molto in pubblico. Si vocifera anche che a livello istituzionale possa essere una perfetta sostituta di Charlene, non facendola rimpiangere all’interno del Palazzo. Questo consentirebbe alla Wittstock di riprendersi con calma e definitivamente. Intanto anche a livello familiare i piccoli Jacques e Gabriella sembrano apprezzare particolarmente la vicinanza della zia, che li aiuta a superare il dolore per la lontananza della mamma.

Carolina si è mostrata al fianco dei nipoti alla cerimonia di accensione dell’albero di Natale, mostrandosi sorridente davanti ai fotografi. Un’opera delicata per far superare ai due bambini un momento estremamente difficile, con Alberto che ne è sempre più grato.