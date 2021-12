Il cane non abbandona la sua padrona sull’ambulanza: “una delle storie più toccanti del 2021”

È un video diffuso dall'agenzia Reuters quello che ritrae un cane inseguire l'ambulanza su cui si trova la sua padrona. Fin dentro l'ospedale, non abbandonandola nemmeno per un secondo. La storia proviene dalla Turchia, dove è andato in scena quello che la stessa Reuters definisce "una delle storie animali più toccanti del 2021". Il cane, così come riportato dalla stessa agenzia, non ha lasciato l'ospedale fino a che la padrona non ne è uscita.