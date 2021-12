Ballando con le Stelle, tragedia sfiorata: “Zoppica ma sta meglio”

Nei giorni scorsi la tragedia sfiorata, adesso il racconto di come sta vivendo questi giorni: la testimonianza del giudice di Ballando Con Le Stelle

Pochi giorni fa, Carolyn Smith ha rischiato di vivere un Natale meno felice del solito: hanno sparato al cane. Con un lungo video su Instagram, infatti, la giudice di Ballando Con Le Stelle ha raccontato dello spiacevole accaduto che ha sconvolto lei e la famiglia.

La Smith era giustamente sconvolta quando è accaduto l’impensabile e, sul web, ha raccolto la solidarietà da parte di tanti follower e personaggi del mondo dello spettacolo che, proprio come lei, si sono lasciati ad un duro sfogo.

Ballando Con Le Stelle, Carolyn Smith aggiorna sulle condizioni di Mikee

Ospite di Alberto Matano, in collegamento a La Vita in Diretta, la giudice di Ballando Con Le Stelle ha aggiornato tutti sulle condizioni del piccolo Mikee: “Non posso immaginare che qualcuno gli abbia sparato consapevole. Come sta? Zoppica ma è vivo e sta bene”. Nonostante il vile gesto commesso, il cucciolo di casa è salvo ed è stato scongiurato il peggio.

La Smith, inoltre, ha fatto una dura confessione che umanamente è difficile da comprendere, vista la rabbia che si può provare per un gesto simile: “Io voglio dire 2 o 3 cose. Ero molto arrabbiata ma ho perdonato chi ha fatto questo sbaglio”.