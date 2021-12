Anticipazioni Una Vita, doppio rapimento: fiato sospeso ad Acacias!

Le anticipazioni di Una Vita svelano di un doppio rapimento che lascia col fiato sospeso tutta la città ed i telespettatori affezionati

Le nuove puntate di Una Vita – Acacias 38 andranno in onda, come di consueto, dal lunedì al sabato dalle 14:10 a seguito della soap opera statunitense Beautiful. Le anticipazioni fanno sapere che nei prossimi episodi i telespettatori resteranno col fiato sospeso insieme a tutti gli abitanti di Acacias.

Genoveva e Felipe riprendono rapporti con quest’ultimo che fa una proposta inaspettata alla Salmeron: ripetere il loro viaggio di nozze perché l’Alvarez-Hermoso non lo ricorda. Tuttavia, i due decidono di apportare una leggera deviazione: anziché andare in montagna, optano per Salamanca per far sì che Felipe non ricordi dettagli che è meglio aver dimenticato. Sarà durante il loro idilliaco viaggio che vengono sequestrati e portati all’interno di un capannone dove, impauriti, cercano di capire le ragioni del rapimento.

Anticipazioni Una Vita, matrimonio in vista? Arriva la proposta

Anabel approfitterà dell’assenza dei genitori per passare del tempo in casa con Miguel che chiederà alla sua amata di sposarlo. Imprevedibilmente, Anabel non dice di sì e si prende del tempo.

Nel frattempo, Jacinto boicottato da Susana, è deciso a rinunciare alla sua carriera artistica, ma arriva Servante che lo informa del fatto che Portela è rimasto impressionato dalle sue capacità a tal punto da volerlo portare a far successo in Portogallo.

Nel frattempo, Antonito ha fatto il suo esordio in commissione, ma il politico potrebbe essere in pericolo: nell’ombra c’è qualcuno che lo spia.