Uno dei conduttori Mediaset più amati dal pubblico è risultato positivo al Covid. Le sue condizioni di salute.

Il Covid continua a disseminare terrore in tutto il mondo. La variante Omicron si diffonde a macchia d’olio in modo particolare tra i più giovani e da giorni i presidenti delle Nazioni europee studiano un piano per poter bloccare o anche solo diminuire i contagi. Sono tantissime le persone ad aver contratto il virus e una delle ultime è Nicola Savino, uno dei conduttori più amati dagli italiani, alle prese con il nuovo show Back to school.

Il 54enne di Lucca è positivo al covid così come il suo amico Jovanotti. “Io e @lorenzojova all’omicron bar, un locale malfamatissimo. Sto bene, non ho sintomi, magno da mane a sera…grazie a tutti!”, ha scritto sul suo profilo Instagram a corredo di una una foto dov’è ritratto insieme a Lorenzo Cherubini che solo poche ore fa aveva dato annuncio della sua positività.

Amatissimo conduttore Mediaset positivo al Covid: le sue condizioni di salute

Nella giornata di ieri, domenica 26 dicembre, Lorenzo Cherubini alias Jovanotti attraverso un video postato sulla piattaforma Tik Tok aveva annunciato due positività al Covid: la sue e quella di Nicola Savino. “Nonostante il tampone rapido avesse stabilito che non lo era. I tamponi rapidi non funzionano granché. Mi ha chiamato la sera Nicola, mi ha detto ‘stamattina ero negativo, ora ho fatto il molecolare e sono positivo'”.

Oggi il cantautore italiano ha aggiornato i suoi fan circa il suo stato di salute e le sue parole sono state rincuoranti. Difatti l’artista ha confessato di non avere alcun tipo di sintomo né tantomeno febbre. Su Tik Tok infatti ha detto: “Non ho febbre”.