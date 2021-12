WhatsApp permette di inviare messaggi automatici: come fare

Su WhatsApp gli utenti avranno anche la possibilità di inviare messaggi automatici. Andiamo a vedere come utilizzare questa funzione.

WhatsApp è ancora oggi l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, con oltre due miliardi di utenti attivi. Al suo interno possiamo trovare tantissime funzioni, con gli sviluppatori di Menlo Park che sono in continuo lavoro sull’applicazione. Inoltre il servizio offerto dal colosso Meta ha tantissimi strumenti che non sono conosciuti dagli utenti. Uno di questi permette di inviare i messaggi in maniera automatica.

Infatti il tutto sarà possibile attuarlo scaricando la versione ‘Business‘ dell’applicazione. Una volta effettuato il download sarà possibile inviare un messaggio automatico andando su ‘Impostazioni‘, ‘Impostazioni attività‘ ed infine cliccare su ‘Messaggio di benvenuto‘. Basterà quindi spostare la levetta su ‘On‘ e premere su ‘Salva‘. Mentre per inviare i messaggi automaticamente sull’applicazione principale sarà possibile scaricare una terza app chiamata SKEdit, disponibile gratuitamente su Play Store.

WhatsApp, nuovo aggiornamento per il ‘pc’: cosa cambia

Sono sempre tanti gli aggiornamenti che coinvolgono WhatsApp. Stavolta però l’ultimo update non riguarda la versione mobile ma quella per pc. Infatti la novità arriverà sia per Windows che per macOS. Sarà possibile scaricare la Beta sul Microsoft Store. Inoltre la nuova Universal Windows App (UWP) di Whatsapp è completamente riscritta da zero. Nella sua versione Windows 11 integra anche i rinnovati effetti grafici Acrylic. Con il nuovo sistema operativo aumenta anche la velocità dell’applicazione che si aprirà in meno di un secondo.

Viene introdotta anche la funzione disegno, che permette di disegnare su un pannello dedicato e di inviare il risultato come immagine. Le notifiche verranno inviate anche ad applicazione chiusa. Secondo il portale Aggiornamenti Lumia mancherebbero solamente gli stickers, che con molte probabilità verranno aggiunte nelle versioni successive. Per quanto riguarda iOS l’applicazione aggiornata dovrebbe funzionare anche su iPad. Al momento però non si hanno informazioni per quanto riguarda la data d’arrivo su Mac e nemmeno su iPad.