A Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi, potrebbe arrivare un nuovo tronista. Le ultime indiscrezioni hanno lasciato senza parole l’intero pubblico da casa.

Gli ultimi troni di Uomini e Donne, dating show di Canale 5, hanno deluso le aspettative dei telespettatori e degli addetti ai lavori. Diversi retroscena e appuntamenti avvenuti al di fuori del contesto televisivo, e dunque all’oscuro di tutti, non hanno fatto altro che mettere in dubbio la veridicità del programma stesso che adesso è in cerca di riscatto dopo le ultime delusioni. Infatti l’ultima mossa di Maria De Filippi, moglie di Maurizio Costanzo e conduttrice stessa del dating show, sembra essere azzeccata e vincente.

Dopo Matteo Ranieri e Luca Salantino, secondo le ultime indiscrezioni sul dating show, sembra essere in dirittura d’arrivo un’altra vecchia conoscenza del programma la cui presenza sembra aver esaltato i milioni di telespettatori che seguono con ansia le vicende amorose dei protagonisti.

Leggi anche >> Alex Zanardi, la rivelazione della madre è da brividi: nessuno lo immaginava

Uomini e Donne, nuovo tronista in arrivo? L’indiscrezione sorprende tutti

Alessandro Verdolini, non scelta di Andrea Nicole Conte che ha preferito lasciare il programma con Andrea Ciprian, in una nuova intervista rilasciata a MondoTv24, ha ribadito di aver sempre avuto la sensazione che la preferenza di Andrea Nicole fosse Ciprian. Per lui però potrebbe essere giunto il momento della rivincita.

Dopo Luca Salantino, appena diventato tronista del programma di Maria De Filippi, anche Alessandro Verdolini potrebbe sedere sul trono. Lui accetterebbe volentieri qualora arrivasse la proposta da parte di Maria De Filippi, dopo un momento di delusione e distacco dopo gli ultimi avvenimenti.

Le possibilità che un non tronista salga sul trono, dopo i casi di Luca Salantino e Luigi Mastroianni, sono davvero elevate e così il pubblico sogna di veder tornare nel programma più seguito d’Italia uno dei protagonisti mai dimenticati.