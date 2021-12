Un esclusione eccellente a Sanremo 2022 ha portato l’artista a un duro sfogo sui social. Di chi si tratta.

È già ora di Festival. Il 2022 ormai è alle porte e insieme all’anno nuovo si avvicina anche la nuova edizione della kermesse musicale per antonomasia. Le date sono già state divulgate il 22 giugno durante la presentazione dei palinsesti RAI. Quindi la settantaduesima edizione si terrà nel comune ligure dal 2 al 5 febbraio 2022.

I concorrenti della futura edizione saranno: Achille Lauro – “Domenica”, Aka 7even – “Perfetta così”, Ana Mena – “Duecentomila ore”, Dargen D’Amico – “Dove si balla”, Ditonellapiaga con Donatella Rettore – “Chimica”, Elisa – “O forse sei tu”, Emma – “Ogni volta è così”, Fabrizio Moro – “Sei tu”, Gianni Morandi – “Apri tutte le porte”, Giovanni Truppi – “Tuo padre, mia madre, Lucia”, Giusy Ferreri – “Miele”, Highsnob e Hu – “Abbi cura di te”, Irama – “Ovunque sarai”, Iva Zanicchi – “Voglio amarti”, La Rappresentante di Lista – “Ciao ciao”, Le Vibrazioni – “Tantissimo”, Mahmood e Blanco – “Brividi”, Massimo Ranieri – “Lettera al di là del mare”, Matteo Romano – “Virale”, Michele Bravi – “Inverno dei fiori”, Noemi – “Ti amo non lo so dire”, Rkomi – “Insuperabile”, Sangiovanni – “Farfalle”, Tananai – “Sesso occasionale”, Yuman – “Ora e qui”. A questa lista avrebbe potuto aggiungersi Giulia Ottonello, vincitrice dell’edizione del 2003 di Amici di Maria De Filippi.

Sanremo 2022, esclusione eccellente dalla kermesse: il duro sfogo

Giulia Ottonello dopo essere stata protagonista di diversi musical ha lanciato molti singoli che hanno riscosso successo. L’ex vincitrice di Amici 2003 però è molto delusa dopo gli ultimi avvenimenti. Ha svelato di aver presentato ben due brani per il Festival di Sanremo 2022, ma di essere stata esclusa.

“In queste ultime settimane sono stata poco presente nei miei social. Ho avuto bisogno di qualche giorno per elaborare un po’ il fatto di non essere stata presa neanche quest’anno per il Festival di Sanremo. I ben 2 brani proposti a Sanremo 2022, sono due brani bellissimi, due canzoni a cui tengo molto. I due brani usciranno ugualmente”.