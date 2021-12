Michelle Hunziker, il Natale porta un’amara notizia: duro colpo per la conduttrice

Amara notizia per Michelle Hunziker proprio il giorno di Natale: un duro colpo difficile da digerire per la conduttrice

Michelle Hunziker non ha convinto il giorno di Natale. Ieri, 25 dicembre, il suo programma All Together Now Kids ha raccolto davanti allo schermo 2.259.000 spettatori pari al 13.5% di share – sicuramente numeri importanti vista la giornata di ieri – ma nulla in confronto a Rai Uno.

La magistrale idea di Alberto Angela con Stanotte a Napoli ha conquistato 4.154.000 spettatori pari al 22.7% di share, con una grande risonanza ed acclamazione mediatica: sui social non si è parlato d’altro.

Tutti gli ascolti TV di domenica 26 dicembre

Nonostante il 25 dicembre fosse una giornata di festa, la serata degli italiani è stata dedicata alla TV. Oltre Rai Uno e Canale 5, anche gli altri canali principali hanno raccolto parecchi ascolti ieri. Su Rai 2, La Giostra dell’Amore è stato seguito da 720.000 spettatori pari allo share del 3.5% e su Rai 3 l’intramontabile film Disney Coco ha totalizzato 1.280.000 spettatori con il 6.3% di share.

Per quel che riguarda i canali Mediaset, invece, Rete 4 ha raccolto 618.000 spettatori con il 3.5% di share con Via col Vento. Su Italia 1 La Banda dei Babbi Natale ha intrattenuto 1.331.000 spettatori pari al 6.6% di share.