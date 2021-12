Mara Venier, arriva una clamorosa decisione a causa del Covid: pubblico deluso

Clamorosa decisione per Mara Venier nel corso della prossima puntata di ‘Domenica In’: non ci saranno a causa del Covid-19.

Nel corso di questo 26 dicembre di Santo Stefano, la Rai aveva programmato una nuova puntata di ‘Domenica In‘. Nonostante ciò l’appuntamento con il talk show non andrà in onda, visto che un membro dello staff è risultato postivo al Covid-19. Inoltre proprio a causa della positività riscontrata, si è scelto di non andare in ondda.

Il tampone positivo, inoltre, risalirebbe alle prove del giovedì che non prevedono la presenza di Mara Venier in studio. Inoltre sarebbe stata una puntata speciale quella di ‘Domenica In‘, con la conduttrice che avrebbe ospitato in studio delle personalità molto amate nel mondo dello spettacolo italiano. Andiamo quindi a vedere chi doveva esserci in studio e quale sarà la nuova programmazione Rai.

Mara Venier, rimandato l’appuntamento con ‘Domenica In’: un membro dello staff positivo al Covid

Doveva essere un appuntamento speciale quello di ‘Domenica In‘ durante la giornata di Santo Stefano. Infatti Mara Venier era pronta ad ospitare diverse personalità di spicco. Tra queste infatti dovevano esserci in studio Stefano De Martino, Il Volo e diversi protagonisti dell’ultima edizione di Ballando Con le Stelle. Al posto della puntata odierna andrà in onda il meglio di questa stagione del talk show di Rai 1. Il tutto sarà preceduto dall’intervista pre-registrata con i ragazzi de ‘Il Volo’.

Alle 14:00 quindi andrà comunque in onda l’intervista con Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, pronti a ripercorrere i migliori momenti della loro carriera. Inoltre i tre si esibiranno con canzoni tratte dall’album “Il Volo Sings Morricone”. Successivamente verranno trasmessi i migliori momenti dei primi tre mesi di questa ‘Domenica In’ 2021-2022. Quindi il pubblico avrà l’occasione di rivedere anche le interviste con Carlo Verdone e Zucchero.