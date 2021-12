GF Vip 6, si lasciano in diretta: “Sono single” – VIDEO

L’annuncio sorprende tutti nella Casa del GF Vip 6, davanti alle telecamere ed i telespettatori: “Sono single”

Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan sono stati molto vicini tra loro, negli ultimi tempi, ma sia da una parte che dall’altra c’è stato sempre qualcosa che li frenava, più o meno. In particolare, nel caso di Biagio c’è un amore fuori dalla casa che l’aspettava, ma che ormai, probabilmente, non esiste più.

Anche Miriana ha avuto qualche perplessità, ma più nei confronti di Nicola Pisu, perché non vuole che il figlio, da fuori, si faccia una cattiva idea di sua madre.

GF Vip 6, Biagio D’Anelli annuncia di essere single

Il gieffino ha deciso di vivere liberamente la sua esperienza al GF Vip 6, senza alcun tipo di vincolo e, durante una discussione con Miriana Trevisan, ha deciso di lasciare la fidanzata. Un colpo di scena inaspettato, quando Biagio D’Anelli ha annunciato: “Lascio pubblicamente la mia fidanzata, sono single e faccio quello che mi pare! Se mia sorella mi ha detto negli auguri di natale ‘Ama, ridi e gioca’, significa che da oggi sono single davvero. Io non rimpiango nulla di quello che ho fatto. Quando stavamo ballando, ti avrei presa e riempita di baci, ma non l’ho fatto perché avevo testa e cuore in contrapposizione”.

Ciò vuol dire che, stando alle sue parole Biagio D’Anelli da adesso vivrà liberamente il suo gioco anche con la Trevisan che, probabilmente, non aspettava altro.