GF Vip 6, Lulù sotto attacco: “Vipere travestite da angioletti”. Clamorosa svolta all’interno della Casa, cambiano anche le alleanze?

Nemmeno l’atmosfera gioiosa del Natale è riuscita a far scomparire dalla Casa del GF Vip 6 certe tensioni sempre latenti ma anche sempre pronte ad esplodere. E ancora una volta nel mirino finiscono le sorelle Selassié, un particolare Lulù che anche se ha trovato stabilità con Manuel Bortuzzo, in compenso è sempre in guerra.

C’è chi, tra le altre concorrenti, non sopporta certi suoi comportamenti e non sta nemmeno zitta quando li vede. Come Manila Nazzaro che ha nella pulizia ma anche nel rispetto degli altri due punti fermi fin da quando ha cominciato la sua avventura nel reality di Canale 5.

Così è successo di nuovo nelle ulrtime ore che ha fatto arrabbiare l’ex Miss Italia? semplice, che Lulù ha saltato il suo turno nelle pulizie e questo ha portato alla rottura definitiva, come riferisce Biccy.it che non si perde un minuto della diretta. “Se vuoi stare con noi devi pulire. Io non voglio discutere, ma voglio sapere se vuoi fare qualcosa o no. Per me non fai più parte del mio gruppo, cercatene un altro”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> GF Vip 6, Alex Belli torna a provocare Soleil Sorge: il video diventa virale

GF Vip 6, Lulù sotto attacco: parole di fuoco da parte di chi la conosce bene

Secondo Manila, la ragazza cerca sempre scuse ma non è giustificabile nè affidabile. E non sopporta che per certe cose sia considerata un’adulta e per altre solo una ragazzina. Come se non bastasse, però, è arrivato anche l’attacco di Katia Ricciarelli, infuriata perché Lulù la stava disturbando con il phon mentre cantava per i cori di Natale: “Vergognatevi, questa è una mancanza di rispetto e io mi sono rotta”.

Ma in soccorso della sorella, anche se a distanza, è intervenuta Clarissa che la sta seguendo da vicino e ha consegnato le sue idee a Instagram. “Di vipere travestite da angioletti ne è pieno il mondo. Ma tu, cara Manila, detieni il primato. La tua falsità non ha confini. Il tuo finto buonismo è imbarazzante”, ha scritto. E la prossima diretta sarà infuocata.