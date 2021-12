Nuova concorrente al GF Vip, entra proprio lei: scoppia il putiferio!

Sono previsti nuovi ingressi nella casa del GF Vip 6. Tra i nuovi volti proprio lei. Terremoto nella casa più spiata d’Italia.

Lunedì 27 dicembre, dopo la sosta di Natale, il GF Vip 6 tornerà più agguerrito che mai con tantissimi argomenti di cui parlare che non fanno che aumentare a dismisura con il passare dei minuti. Il programma condotto da Alfonso Signorini – al cui fianco per questa sesta edizione dello show ha voluto al suo fianco, al posto di Antonella Elia e Pupo, due opinioniste d’eccezione: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli – sta davvero ottenendo un successo straordinario e senza precedenti in questa sesta edizione. Il tutto frutto di un’accurata selezione dei personaggi inseriti nel contesto.

Equilibrio che trova stabilità anche attraverso i nuovi innesti. Dopo Nathaly Caldonazzo, Alessandro Basciano e Barù a entrare nella casa più spiata d’Italia saranno altri tre vip. Il primo è Kabir Bedi, ricordato dal pubblico per il ruolo di Sandokan nell’omonima serie tv. Sugli altri due ingressi si sa poco. Uno potrebbe essere un vecchio concorrente del GF mentre l’altra potrebbe essere la moglie di Alex Belli.

GF Vip 6, tra i nuovi ingressi nella casa proprio lei: decisione clamorosa

L’esperto di gossip Gabriele Parpiglia, a Casa Chi ha svelato che Delia Duran potrebbe essere una nuova concorrente del GF Vip e che quindi Soleil potrebbe trovarsi costretta condividere gli spazi h 24 con la sua nemica in amore. “Alex Belli ha detto che comincia la seconda stagione di questo GF Vip. Cosa intendeva con questa allusione? Secondo me nella seconda stagione del GF Vip 6 potrebbe esserci un sequel della storia di Alex Belli. Questo potrebbe essere l’arrivo di Delia Duran dentro la casa di Cinecittà”. Il suo ingresso rappresentanterebbe un vero e proprio colpo di scena per i telespettatori.