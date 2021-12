Eleonora Daniele, terribile lutto per la conduttrice: “Avevo capito ti avrei persa a breve” – FOTO

Grave lutto per la conduttrice di Storie Italiane, Eleonora Daniele. La padovana questa notte ha perso un caro parente

Grave lutto per la conduttrice di Storie Italiane, Eleonora Daniele. La padovana ha condiviso la triste notizia con i suoi followers di Instagram dove ha pubblicato una foto e un lunghissimo e commovente messaggio: “Ieri sera sono riuscita a dirti ciao, per l’ultima volta”. Eleonora ha perso sua zia nella notte tra Natale e Santo Stefano. “Zietta mia. Ho chiamato tua figlia Celestina che mi ha messo in viva voce ma non riuscivo a parlare perché avevo capito che ti avrei persa a breve e quel ti voglio bene che ho pronunciato spero tu lo abbia portato con te, stanotte, nella tua eternità”.

L’amatissima conduttrice era molto legata alla sua carissima zia, Elsa. Difatti, nel lungo messaggio Eleonora ha ricordato alcuni momenti di quando era piccina e con nonna Carlotta (sorella di zia Elsa), andava a trovarla: “Mi mettevo per ore a giocare nel tuo giardino, perché tra l’orto e i fiori lasciavi girare una bellissima tartaruga. Non so se fosse vera o frutto della mia immaginazione di bambina, magari era una delle tue grandissime zucche che io avevo trasformato in un animale, come in una favola!”, ha raccontato la Daniele.

Eleonora Daniele ricorda la sua amata zia: “Quel sorriso che ti contraddistingueva”

Zia Elsa si è spenta questa notte a 97 anni lasciando un grande vuoto nel cuore di Eleonora Daniele. Nonostante il dolore, la conduttrice padovana si è fatta forza ed ha ricordato alcuni dei momenti vissuti con lei. “Sei arrivata fino a 97 anni superando tanti dolori, sempre con quel sorriso che ti contraddistingueva”, ha chiosato la giornalista.

Per Eleonora vedere sua zia era come rivedere nonna Carlotta: “I tuoi occhi mi ricordavano quelli di nonna, e per questo ci tenevo a farti conoscere la mia piccola Carlotta, sapevo che l’avresti amata. Sono arrivata da te questa estate e ho vissuto tutta la felicità di vedertela in braccio. Fai buon viaggio zia Elsa, tra le braccia degli angeli, in un paradiso che ti sei meritata, tra i Santi e le persone buone d’animo come te”, ha concluso l’amatissima conduttrice che in un giorno di festa ha dovuto affrontare questa dolorosa perdita.