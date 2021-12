Bianca Guaccero saluta il pubblico: cosa succede a Detto Fatto

Bianca Guaccero saluta l’affezionato pubblico di Detto fatto. Ecco perchè il programma Rai affronterà uno stop e quando sarà possibile tornare a seguire le nuove puntate della trasmissione.

Le vacanze natalizie sono state l’occasione per una serie di piccoli stravolgimenti dei palinsesti Rai e Mediaset. Non saranno solo le soap opera, come Il paradiso delle signore, ad essere completamente stravolte: anche delle amate trasmissioni di attualità dovranno affrontare un breve stop per poi ricominciare all’inizio del prossimo anno.

Per questo motivo gli spettatori di Rai 2 hanno visto Bianca Guaccero che saluta il pubblico e tutto il team della trasmissione. Nell’ultima settimana dell’anno, infatti, il programma non andrà in onda durante il primo pomeriggio. Il pubblico potrà gustarsi alcuni film natalizi, pensati proprio per essere in tema con la breve interruzione vacanziera.

Non è solo Bianca Guaccero che saluta: ecco Milo Infante

Tutto il primo pomeriggio di Rai 2 verrà stravolto durante l’ultima settimana del 2021. Non solo Detto Fatto e Bianca Guaccero andranno in vacanza: anche Milo Infante con il suo programma Ore 14 andrà in ferie. In entrambi i casi, il ritorno è previso per il 3 gennaio 2022: Milo inizierà proprio alle 14:00, mentre Bianca partirà dalle ore 15:15.

Per chi ama vedere la televisione di pomeriggio, Rai 2 offrirà film come Natale a Los Angeles, Angel Falls, La mia favola di Natale, Quel piccolo grande miracolo di Natale. Per i fan di Bianca Guaccero, ci sarà però anche la possibilità di vedere le repliche delle migliori puntate alle 5:05 di mattina.