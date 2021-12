Anticipazioni Beautiful, la scoperta di Liam sconvolge tutti: duro scontro

Nelle nuove puntate di Beautiful si arriverà allo scontro tra Thomas e Liam. Lo Spencer farà una terribile scoperta a casa del Forrester: le anticipazioni

Nuovi colpi di scena lasceranno senza parole gli appassionati della soap opera americana Beautiful. I protagonisti si ritroveranno a vivere momenti molto particolari. Nelle puntate in onda dal 16 dicembre 2021 all’1 gennaio 2022 troveremo al centro della scena Liam e Thomas: i due faranno scintille.

Preoccupato per le sue ossessioni, il figlio di Bill raggiungerà lo Spencer a casa dove farà una scoperta pazzesca. Thomas custodisce un manichino che somiglia moltissimo a Hope. I due arriveranno allo scontro. Ma non è tutto, dopo che Liam sarà andato via, il Forrester ha un’allucinazione: il manichino gli ordina di uccidere lo Spencer.

Liam rivela a Steffy la sua scoperta: la reazione della Forrester. Le anticipazioni di Beautiful

Dopo essere stato a casa di Thomas, Liam racconterà a Hope e Steffy quanto ha scoperto. Ma sia la Forrester che la giovane Logan non daranno il giusto peso alla cosa. Addirittura Hope sarà dura nei confronti dello Spencer e deciderà di raggiungere Thomas per esprimergli tutta la sua vicinanza.

Ma arrivata a casa del Forrester, Hope rimarrà sconvolta per la sua somiglianza con il manichino. Thomas per giustificarsi le dirà che il manichino lo ispira a disegnare gli abiti per la Hope For Future. Stando alle anticipazioni la ragazza lo invoglierà a continuare. Non ci resta che seguire le nuove puntate per scoprire tutti i particolari sulle vicende dei protagonisti della longeva soap opera americana.