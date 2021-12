Uomini e Donne, amatissimo ex protagonista sbarca a Masterchef 11: pubblico sconvolto. Nel suo passate e presente tante fidanzate famose

Come altri potenziali concorrenti nella nuova edizione di Masterchef 11, anche lui ha dovuto affrontare una prova prima di essere ammesso o meno al talent culinario più famoso d’Italia. E meglio di altri è riuscito a tagliare perfettamente le verdure, a sfilettare il pesce, a sezionare parti di un’anatra.

Ecco perché Federico Chimirri sarà uno dei venti potenziali nuovi masterchef italiani. Molti lo hanno conosciuto qui, alle selezioni. Ma per chi segue abitualmente Uomini e Donne, il suo era un volto molto noto. Il 31enne argentino infatti si era presentato come corteggiatore sia per Nilufar Addati e Sara Affi Fella senza successo.

Ma era stato un trampolino di lancio per farsi conoscere. Così nell’estate del 2018 aveva frequentato per qualche tempo anche Silvia Provvedi e stava con lei quando una de ‘Le Donatella’ è andata al GF Vip 3. da poco più di un anno invece fa coppia fissa con Giulia Cavaglià, anche lei ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne, oggi apprezzata influencer.

Ma in realtà l’affetto più grande per Federico è suo figlio che adesso ha 5 anni: “L’ho avuto con una ragazza italiana e per stare vicino a lui ho deciso di trasferirmi qua”, aveva raccontato alle prime selezioni. Figlio di ristoratori, nella vita di tutti i giorni da il dj ma ora vuole stupire tutti a Masterchef. E l’ingresso tra i concorrenti l’ha dedicato proprio al figlio che lo aspettava a casa.

Questi sono i 20 concorrenti che vedremo quindi sfidarsi da giovedì 30 dicembre ai fornelli di Masterchef 11, giudicati da Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli.

Nicholas, 21 anni, studente

Elena, 54 anni, casalinga

Rita, 53 anni, imprenditrice

Dalia, 30 anni, assistente commerciale

Christian, 20 anni, studente universitario di Ingegneria Chimica Alimentare

Anna, 30 anni, nutrizionista

Tina, 39 anni, commessa

Gabriele ‘Polone’, 34 anni, addetto alla sicurezza nei locali

Giulia, 30 anni, modella

Lia, 30 anni, bancaria

Pietro, 42 anni, libero professionista

Mery, 26 anni, personal trainer

Carmine, 18 anni, studente

Andrea, 42 anni, maitre

Federico, 30 anni, deejay

Andrealetizia, 25 anni, disoccupata

Mime, 48, guida turistica

Nicky Brian, 28 anni, designer

Tracy, 28 anni, cameriera

Bruno, 64 anni, agente di commercio