Un Posto al Sole, clamorosa confessione di Nina Soldano: c’entra il Covid

Nina Soldano, amatissima attrice di Un Posto al Sole, confessa: “Vorrei poter togliere una volta per tutte questa benedetta mascherina”

L’amatissima Nina Soldano, che nella soap napoletana Un Posto al Sole interpreta Marina Giordano, raggiunta dal settimanale Nuovo Tv per gli auguri di Natale ha confessato: “L’unica cosa che vorrei per me e per tutti, è poter togliere una volta per tutte questa benedetta mascherina perché liberi dalla pandemia”.

Come lei anche gli altri colleghi della longeva soap hanno manifestato il desiderio di tornare alla normalità. Luca Turco (l’avvocato Nico Poggi) spera che questo sia l’ultimo Natale con la pandemia da Covid-19. Insomma, all’unanimità il desiderio e l’augurio sono quelli di poter lasciare alle spalle questo difficile momento storico che ha segnato la vita di tutti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Tina Cipollari, nuovo amore per l’opinionista di Uomini e Donne: spunta il nome

Un Posto al Sole, l’augurio degli attori: “Rispetto, educazione, serenità e umanità”

Come Nina Soldano, anche gli altri attori che condividono le scene con la 58enne hanno espresso il desiderio che questo brutto momento storico legato al Covid-19 possa passare in fretta. Marina Tagliaferri (l’assistente sociale Giulia Poggi) raggiunta dal settimanale Nuovo Tv ha detto: “L’augurio è uno: ‘la salute e il superamento di questo brutto momento‘ “.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> GF Vip 6, piovono critiche su Alex Belli e Delia Duran: “E’ stata manipolata”

Infine non sono mancati gli auguri di uno dei più grandi amori tormentati di Nina Soldano a Un Posto al Sole: l’imprenditore Roberto Ferri (nella vita Riccardo Polizzy Carbonelli). L’attore ha dichiarato: “Spero che possiate ricevere in regalo rispetto, educazione, serenità e umanità per restituirli agli altri“.