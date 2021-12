Un Posto al Sole anticipazioni, un’altra coppia in crisi: momenti difficili per la Poggi

Nuovi colpi di scena lasceranno senza parole gli appassionati di Un Posto al Sole. Rossella e Riccardo verso la rottura: le anticipazioni

La storica soap opera napoletana Un Posto al Sole continua ad appassiona il pubblico di Rai Tre. Nelle puntate in onda fino al 31 dicembre 2021, non mancheranno nuovi colpi di scena per gli abitanti di Palazzo Palladini. Nel vortice delle delusioni, per la più piccola di casa Graziani sta per arrivare un’altra cattiva notizia.

La neodottoressa per scappare via dai problemi di Silvia e Michele ha deciso di trascorrere il Natale assieme a Riccardo a Bolzano. Rossella, però, poco alla volta vedrà fallire la sua relazione con il collega. Intanto anche per Patrizio le cose non andranno affatto bene dopo che Clara l’ha lasciato. Ma a Palazzo Palladini un’altra coppia si prepara a vivere un momento di crisi: Franco e Angela si ritroveranno a discutere per la carriera lavorativa della Poggi.

Un Posto al sole, presto tra Marina e Fabrizio sci sarà una nuova frattura: tutte le anticipazioni

Mentre tre relazioni vanno a rotoli a Un Posto al Sole, tra Marina e Fabrizio sembrerebbe andare molto meglio. Intanto le festività natalizie porteranno a Palazzo Palladini la piccola Cristina e, all’idea di rivederla, Jimmy è sempre più emozionato. Ma tornando al momento di serenità tra la Giordano e Rosato, stando alle anticipazioni di Un Posto al Sole, presto tra i due ci potrebbe essere una nuova frattura.

Fabrizio riceverà una brutta notizia dal pastificio e riverserà le sue frustrazioni sull’imprenditrice. Non ci resta altro che seguire le nuove puntate di Un Posto al Sole per scoprire tutti i dettagli sulle vicende dei protagonisti che da 25 anni appassionano il pubblico di Rai Tre.