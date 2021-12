Harry e Meghan ancora una volta protagonisti: decisione pazzesca

Royal Family, gli elogi per Harry e Meghan: “Sono fantastici!”. I duchi del Sussex hanno ricevuto commenti molto positivi per il loro atteggiamento

Ormai è praticamente ufficiale: Harry e Meghan non saranno a Londra durante le feste di Natale. I duchi del Sussex mancano (insieme) da Buckingham Palace dal giugno 2020. Nel corso di questo anno e mezzo, il secondogenito di Carlo e Diana ha avuto modo di fare ritorno a casa un paio di volte. La prima per i funerali del principe Filippo, lo scorso aprile e la seconda per l’inaugurazione a giugno della statua dedicata alla madre, davanti ai giardini di Kensington. Nella loro villa di Montecito la coppia reale ha trovato il proprio habitat naturale, con il massimo impegno verso la crescita dei due figli, Archie e Lilibet Diana.

Proprio la giovanissima età di quest’ultima (appena 6 mesi), è uno dei motivi che li avrebbe spinti a declinare il lungo viaggio verso la Gran Bretagna. Passeranno il loro Natale in una zona della California che ospita fior fior si star, del calibro di Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres e Bruce Willis. Con alcuni di questi i Sussex hanno avuto modo di festeggiare già il 4 luglio, divertendosi moltissimo secondo il report di alcune fonti. Proprio per questo sarebbero intenzionati a organizzare un nuovissimo evento natalizio all’interno della loro comunità californiana. Ieri, Sharon Byrne, capo dell’Associazione Montecito, ha condiviso alcune indiscrezioni con Good Morning Britain.

Royal Family, gli elogi per Harry e Meghan: tutto merito della loro idea per Natale

Ha dichiarato: “Devo dirvi che Harry e Meghan hanno sponsorizzato la nostra prima parata per le vacanze di Montecito. Sono stati i primi a farlo, da ottimi vicini”.

Entrando nello specifico sul modo in cui siano stati coinvolti, Sharon ha continuato: “Ci hanno contattato l’anno scorso per avere assistenza nei primi mesi dopo il trasferimento. Ora visto il successo di quanto fatto il 4 luglio, hanno deciso di avvisarci di nuovo per una parata di Natale”.

Anche secondo recenti affermazioni del famoso make up artist della duchessa, Daniel Martin, i due sarebbero felicissimi di rimanere negli Usa per le festività natalizie. A People ha specificato: “Hanno trovato un perfetto equilibrio con l’arrivo dei figli e ora vivono come un vero quartetto. Non cambierebbero per nulla al mondo il luogo in cui si sono stabiliti”.