La bambina nella foto oggi è una delle influencer più famose al mondo. È un’ispirazione per i più giovani, ma non solo. Il suo viso è rimasto pressoché uguale.

La protagonista di oggi è nata a Cremona il 7 maggio 1987 da papà Marco, di professione dentista, e mamma Marina, scrittrice. Ha due sorelle minori, la prima è Francesca, nata nel 1989, e poi c’è Valentina, nata nel 1992. Ha frequentato il liceo classico Daniele Manin di Cremona. Dopo il diploma ha deciso di iscriversi presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università Bocconi, senza tuttavia terminare gli studi.

La sua vera passione sin da piccola è stata la moda e così nel 2010 riesce a realizzare il suo sogno presentando una linea di scarpe. Da allora si fece strada nel mondo della moda. A dicembre 2013 ha collaborato con Steve Madden per la progettazione di una collezione di scarpe per la primavera 2014 mentre ad agosto è giudice ospite nella tredicesima edizione di Project Runway.

Oggi è un’influencer di successo e la più seguita di tutte: la riconosci?

Nel 2016 è diventata global ambassador di Pantene, testimonial di Amazon moda, posato per l’edizione statunitense di Vanity Fair e Forbes l’ha inserita nella lista “30 Under 30 Europe: The Arts” del 2016. Sempre nello stesso anno Mattel ha creato una sua versione di Barbie.

Nell’ottobre del 2016 ha ufficializzato la relazione con il rapper italiano Fedez. La coppia si è sposata il 1º settembre 2018 a Noto, in Sicilia. Dalla loro unione sono nati due bambini: Leone, nato il 19 marzo 2018 a West Hollywood e Vittoria, nata il 23 marzo 2021 a Milano.

Il 9 dicembre 2021 viene distribuito su Amazon Prime Video la docu serie The Ferragnez. Come tutti avrete sicuramente capito, la bambina nella foto non è altri che la bellissima Chiara Ferragni.