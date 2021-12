La bambina nella foto oggi è una showgirl la cui fama è divenuta internazionale. Inoltre, data la sua bellezza non comune, è una delle donne più desiderate dal popolo maschile. Il suo viso è rimasto pressoché uguale.

La protagonista di oggi è nata a Roma il 1 agosto 1975. Sin da piccola era affascinata dal mondo del cinema e dello spettacolo a tal punto da inseguire tale sogno per poi alla fine coronarlo. Nel 1993 esordisce con piccoli ruoli nei film Un vampiro a Miami e Le donne non vogliono più e poi partecipa per due stagioni a Non è la Rai su Italia 1.

Nel 1997 ha recitato nella fiction Mamma per caso. Dopo l’esperienza da attrice fa ritorno in tv un anno dopo di pausa come ballerina, nel programma tv Ciao Darwin, condotto dal duo esplosivo Paolo Bonolis e Luca Laurenti su Canale 5.

Oggi è una famosa attrice e showgirl di successo: la riconosci?

Nel 2000 ha affiancato un mostro sacro del cinema, Carlo Verdone, in una piccola parte nel film C’era un cinese in coma e recita nel film, Prigionieri di un incubo, diretta da Franco Salvia. Nell’estate 2001 affianca Mike Bongiorno e il Gabibbo nella conduzione di Paperissima Sprint, in onda su Canale 5.

Da allora la sua carriera è un susseguirsi di successi e soddisfazioni che la portano ad apparire per l’ultima volta sul piccolo schermo nell’autunno del 2016. In coppia con la figlia Asia, partecipa alla prima edizione del GF Vip, condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Come avrete sicuramente capito, la bambina nella foto è Antonella Mosetti.