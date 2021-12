Netflix, l’ultima novità è stupefacente: che gioia per gli utenti. La piattaforma ne ha in serbo di tutti i colori per l’inizio del 2022

Come ogni anno arrivati a Natale è già tempo di pensare alla programmazione del prossimo gennaio. Stiamo parlando di televisione e piattaforme streaming, che lanciano in questo periodo dell’anno le novità in vista di gennaio. Come Amazon Prime, anche Netflix ha in serbo grandissimi progetti per il suo vasto pubblico e ha svelato il menù che attenderà tutti gli appassionati fra pochi giorni. Tra le novità ci sono sia le nuove stagioni di serie di successo, come Ozark e After Life, sia gli ultimi arrivati come The Journalist.

Grande attesa anche per la quarta annata di The Good Doctor e i nuovi film non originali come Bad Boys for Life e Doctor Sleep.

Come detto tra gli arrivi più attesi c’è la quarta stagione della famosa serie americana Ozark, arrivata al suo ultimo atto. Come spesso capitato in passato (ricordate La Casa di Carta?) verrà divisa in due parti, con la prima che sarà lanciata il prossimo 21 gennaio. Se invece del thriller preferite l’horror, dal 14 gennaio diventa imperdibile Archive 81 – Universi alternativi, in cui un restauratore, Dan Turner, cerca di salvare la documentarista Melody Pendras dall’orribile fine che ha subito 25 anni prima.

Per puntare sulle commedie impossibile non citare la terza stagione di Too Hot To Handle, in onda dal 19 gennaio. Una hot comedy incentrata sulla capacità di autocontrollo in una vacanza che si preannuncia particolarmente incandescente. Sempre a metà gennaio e più esattamente il 14, si potrà seguire The House, una commedia dalle tinte dark, basata sulle storie surreali di tre inquilini di una casa piuttosto particolare. La serie è animata e doppiata dalle voci più importanti dell’animazione stop motion indipendente.

Per gli amanti delle serie poliziesche, arriva dall’Argentina El Marginal, il formato che racconta la vita di un poliziotto infiltrato in una banda criminale per salvare la vita di un noto giudice. Per chi, invece, vuole proiettarsi nel futuro, citiamo The Orbital Children, storia ambientata nel 2045, in cui l’intelligenza artificiale ha reso facilissimo il viaggiare nello spazio, aperto a chiunque. Sarà online dal 28 gennaio.

Per quanto riguarda i nuovi film citiamo sostanzialmente cinque titoli. Il primo è “4 metà”, che racconta le storie di quattro personaggi e delle altrettante coppie che questi potrebbero formare in due possibili realtà alternative (dal 5 gennaio). Poi “Branzen“, con protagonista Alyssa Milano, tratto dal romanzo “Il desiderio corre sul filo” di Nora Roberts. Parla di una scrittrice di gialli che dopo la scomparsa della sorella viene a conoscenza di tutti gli scheletri nell’armadio di quest’ultima e inizia ad indagare (dal 13 gennaio).

“Riverdance – L’avventura animata” vede come protagonisti Keegan e Moya che viaggeranno nel mitico mondo del Megaloceros Giganteus (dal 14 gennaio).

“Il trattamento reale”, ovvero la storia storia d’amore tra una parrucchiera newyorkese ed un principe, in procinto di sposarsi in un matrimonio di convenienza (dal 20 gennaio).

Infine “Home Team”, disponibile dal 28 gennaio, racconta dell’allenatore dell’NFL Sean Payton che torna nella sua città natale per ristabilire un rapporto con il suo figlio dodicenne.