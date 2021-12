Mediaset, decisione a sorpresa: il Covid fa cambiare tutti i programmi. Nessuno vuole correre rischi, c’è una novità in vista

Terni contro Bari, Rai contro Mediaset. Nessuno lo dice perché in fondo è per entrambi un modo per chiudere bene l’anno e per dare il benvenuto a quello che verrà. Ma la prima battaglia degli ascolti nel 2022 avrà un significato simbolico per capire come andrà nei prossimi mesi.

La Rai ha deciso di non cambiare e quindi toccherà ancora una volta ad Amadeus fare il padrone di casa per lo spettacolo organizzato in Umbria. Su Canale 5 invece toccherà a Federica Panicucci, affiancata da Al Bano e da tutto il resto del cast in diretta per tutta la sera dalla Puglia.

Ma proprio qui sta il problema. Perché quando è stato organizzato lo show, l’Italia era in una situazione generale diversa. Non c’era ancora stata la nuova escalation del Covid, le nuove limitazioni alle uscite e agli assembramenti, le piazze potevano essere riempite almeno in parte. Oggi però non è così e quindi Mediaset ha dovuto studiare una soluzione in corsa.

Mediaset, decisione a sorpresa: cosa cambierà per tutti i telespettatori

Impossibile andare in piazza a Bari, ma non studiare l’alternativa che è stata trovata in tempo record. Doveva essere una grande festa popolare in piazza ma le autorità locali, a cominciare dal sindaco, hanno doverosamente messo alcuni paletti. E così sarà festa comunque ma in un’altra maniera.

La nuova sistemazione per il Capodanno di Canale 5 è un posto conosciutissimo del capoluogo pugliese. Stiamo parlando del Teatro Petruzzelli, come anticipa ‘La Repubblica’: il pubblico potrà entrare, anche se con le restrizioni legate al Super green pass e alla capienza ridotta. Lo scorso anno era toccato al Grande Fratello Vip e ai suoi protagonisti, questa volta a Federica Panicucci. Una scommessa vincente?